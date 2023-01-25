Названы сроки открытия магазинов Zara под новым названием

Испанский ретейлер одежды, обуви и аксессуаров Zara, который ранее закрылся в России, возобновит деятельность в стране под новым названием. Информацию о сроках открытии бренда назвали администраторы Telegram-канала «Москва 24».

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Анонимный источник рассказал журналистам, что магазины упомянутой марки начнут работу на рынке через 10 дней. Отмечается, что бутики получат название Maag. Вдобавок управляющая компания Daher Group, которая купила российскую часть бизнеса группы Inditex, зарегистрировала домены будущих интернет-магазинов.

25 октября стало известно, что Inditex, в состав которого входят Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие бренды, договорился о продаже российского подразделения своему ливанскому франчайзи Daher Group.