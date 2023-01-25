«Лукойл» отреагировал на информацию о поставках своей продукции на Украину

Компания «Лукойл» проинформировала о том, что не осуществляла поставок продукции на Украину с завода в Бургасе или по иным каналам в прошлом году. Данное заявление было сделано в ответ на публикации СМИ по данному вопросу, передает агентство «Прайм».

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Компания назвала эти сообщения спекулятивными. Она отметила, что данная информация была также опровергнута представителем посольства России в Болгарии.

Как указано в заявлении, очевидным становится тот факт, что данные о поставках озвучиваются «в условиях внутриполитической борьбы в зарубежных странах, в ряде которых ожидаются выборы». Компания указывает на то, что за границей бренд «Лукойла» «иногда упоминается в рамках антироссийской кампании».

Она также сообщила, что в данном случае речь идет о «нечистоплотной» конкуренции на российском энергорынке.

На прошлой неделе немецкое издание Welt, ссылаясь на экс-министра финансов Болгарии Асена Василева, сообщило, что страна тайно обеспечивала Украину дизельным топливом. Его, как отмечалось, производят на Бургасском нефтехимическом комбинате (на тот момент он управлялся российской нефтяной компанией).