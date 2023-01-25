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3 часа назад

Лифты Otis в России начнут выпускать под новым брендом

Lenta.ruиещё 2

Лифты бывшего российского подразделения Otis, которое с июля 2022 года принадлежит холдингу S8 Сapital, начнут выпускать под брендом «Метеор». Новую торговую марку представил гендиректор российского юрлица компании Игорь Майоров. Пресс-релиз есть в распоряжении «Ленты.ру».

Лифты Otis в России начнут выпускать под новым брендом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам главы «Метеор Лифт», занимающееся производством лифтов юрлицо переименовали 23 декабря 2022 года. Смена названия также предстоит подразделениям московского региона АО «МОС ОТИС» и ЗАО «Щербинка ОТИС Лифт», уточнил Майоров.

Как отметил директор по стратегическому маркетингу «Метеор Лифт» Денис Дрягин, разработка новой торговой марки заняла шесть месяцев, а название выбирали из 400 предложенных сотрудниками предприятия вариантов. Модели лифтов также переименовали — сейчас на заводе в Санкт-Петербурге выпускаются Meteor Classic (бывший 2000R), Meteor Evo (Gen2) и модель повышенной грузоподъемности Meteor Evo Grand (Gen2 Extended Duty).

О продаже компанией Otis бизнеса в России стало известно в июле 2022 года. Новый владелец пообещал сохранить рабочие места для более чем двух тысяч сотрудников и возобновить производство на заводах в Санкт-Петербурге и подмосковной Щербинке.

В Otis объяснили решение непростой геополитической ситуацией в мире и возникшими на ее фоне сложностями, такими как ужесточение правил и сбои в цепочках поставок.

Компании,Игорь Майоров,
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