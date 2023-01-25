Райффайзенбанк прекратит прием долларов и евро в банкоматах

Райффайзенбанк анонсировал прекращение приема долларов и евро в своих банкоматах с 1 февраля. Соответствующее заявление было сделано на сайте кредитной организации.

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Данный шаг пресс-служба объяснила изменением потребностей клиентов.

«Невысокая доля технически сложных валютных операций влияет на доступность банкоматов для операций с рублями, которые чаще нужны клиентам», - говорится в заявлении.

Как заявили в банке, у клиентов будет возможность вносить наличную валюту в отделениях банка. Все операции с иностранной валютой осуществляется в обычном режиме.

В конце прошлого года Райффайзенбанк решил скорректировать условия валютных переводов в российские и зарубежные банки. В мобильном приложении «Райффайзен Онлайн» минимальная сумма каждого перевода теперь — $5 тыс. (или эквивалент в другой валюте по курсу ЦБ в день перевода). Комиссия за перевод составляет 2%.