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1 час назад

«Газпром» снял два миллиарда евро с совместных с Wintershall Dea счетов

Елена Прошина

Компания «Газпром» сняла с совместных с предприятием Wintershall Dea счетов почти два миллиарда евро наличными. Об этом сообщил исполнительный директор нефтегазового предприятия в Европе Марио Мерен, передает «РБК» со ссылкой на Financial Times.

«Газпром» снял €2 млрд евро с совместных с Wintershall Dea счетов
Фото: ТАССТАСС

По его словам, компания РФ просто «опустошила» совместные счета с Wintershall Dea.

WD является крупнейшей нефтегазовой компанией в Европе. Она входит в нефтехимический концерн BASF и LetterOne, который основали Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. Компания занимается добычей газа и нефти в Норвегии, Германии и России совместно с «Газпромом».

Также Wintershall Dea осуществляет деятельность в Латинской Америке, Египте и на Ближнем Востоке. В РФ компания принимала участие в разработке Южно-Русского месторождения, участков 1А, 4А, 5А ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, инвестировала в проект «Северный поток — 2».

Поставки «Газпрома» в Европу резко снизились с начала года

При этом 17 января 2023 года Wintershall Dea объявила об уходе из России. Данное решение в компании объяснили введением президентом РФ Владимиром Путиным запрета на покупку «Газпромом» газа у совместных с компанией предприятий выше определенного лимита.

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