Данные реестра Росаккредитации свидетельствуют о скором возвращении на российский рынок западных брендов алкоголя. Поступят в Россию они за счет параллельного импорта, сообщает «Коммерсант».

В перечень продукции, поставляемой по данной схеме, включают и алкогольные напитки.

Издание обратило внимание на то, что структурой Beluga Group «Синергия импорт» в конце прошлого года была зарегистрирована декларация о соответствии для ликеров Jagermeister и виски Johnnie Walker.

В страну ввезут около 200 тыс. бутылок Jagermeister и свыше 300 тыс. бутылок Johnnie Walker объемом 0,7 л и 1 л. По словам источника на рынке, фирма будет ввозить в Россию вышеуказанные марки алкоголя посредством параллельного импорта.

Подчеркивается, что Beluga Group не остановится на данных брендах. Так, вероятно, на рынке появятся и другие марки. Также прогнозируется расширение объемов поставок. Следовательно, ассортимент ее магазина «Винлаб» пополнится новой продукцией.

Отмечается, что к этой схеме уже прибегли многие другие дистрибуторы из России. В Россию они ввозят, в частности, Jack Daniels, Jagermeister, Jim Beam, Johnnie Walker, Macallan.

По мнению экспертов рынка, рост количества поставщиков через такой механизм повлечет за собой небольшое снижение средней стоимости товара, поскольку ранее цена зависела от одного дистрибутора.