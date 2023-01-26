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3 часа назад

В HeadHunter назначили нового гендиректора

ТАСС

Новым генеральным директором группы HeadHunter стал Дмитрий Сергиенков, занимавший должность замгендиректора. Об этом говорится в материалах HeadHunter.

В HeadHunter назначили нового гендиректора
Фото: ТАССТАСС

Вместе с тем, предыдущий гендиректор Михаил Жуков станет президентом компании, также сохранив свое место в совете директоров. Эти изменения вступят в силу 1 марта.

Сергиенков имеет 10-летний опыт в области M&A и сделок на рынках капитала в России и за рубежом. В HeadHunter он работает с 2017 года, а позицию замгендиректора занимал с 2021 года. В своем комментарии он отметил, что компания имеет "уникальные исходные позиции" для реализации всех возможностей на рынке труда, находящемся сейчас "в состоянии фундаментальных перемен".

Бывший CEO Михаил Жуков на должности президента будет, в частности, заниматься управлением рисками, включая информационную безопасность. В качестве члена совета директоров он продолжит участвовать в формировании стратегии и в стратегическом управлении, отметили в HeadHunter.

Компании,Михаил Жуков,
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