В HeadHunter назначили нового гендиректора

Вместе с тем, предыдущий гендиректор Михаил Жуков станет президентом компании, также сохранив свое место в совете директоров. Эти изменения вступят в силу 1 марта.

Сергиенков имеет 10-летний опыт в области M&A и сделок на рынках капитала в России и за рубежом. В HeadHunter он работает с 2017 года, а позицию замгендиректора занимал с 2021 года. В своем комментарии он отметил, что компания имеет "уникальные исходные позиции" для реализации всех возможностей на рынке труда, находящемся сейчас "в состоянии фундаментальных перемен".