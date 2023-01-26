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5 часов назад

Эксперт оценил перспективы российского рынка алкоголя

Семён Капранов
Денис Пузыревэксперт

Эксперт алкогольного рынка, шеф-редактор телеграм-канала "Пьяный мастер" Денис Пузырев рассказал о текущей ситуации на российском рынке алкоголя, а также оценил планы крупных отечественных дистрибуторов подключиться к параллельному импорту продукции ушедших из страны брендов.

До весны 2022 года крупные транснациональные алкогольные компании продавали свой товар в Россию, действуя напрямую. В стране у них было свое юридическое лицо, свой офис с сотрудниками. Однако в марте-апреле прошлого года они перестали ввозить свой товар в Россию. Но это касалось действительно больших компаний. В то же мелкие компании подобных обязательств на себя не брали, поскольку на них гораздо меньше давит политическая составляющая процесса.

Алкогольный бизнес устроен так, что объемы продукции ввозятся с определенным запасом, чтобы на складах товар был в наличии. Поэтому в первые месяцы после отказа крупных брендов от работы в России с точки зрения потребителя ничего не изменилось, распродавались остатки. При сохранении объема потребления их хватало где-то на полгода. А к началу зимы запасы были исчерпаны. Крупным российским оптовикам и ретейлерам было понятно, что все к этому идет. Не дожидаясь того, как продукция закончится, они начали предпринимать определенные действия, такие как лоббирование введения параллельного импорта алкогольных напитков.
Денис Пузырев
Денис ПузыревЭксперт алкогольного рынка, шеф-редактор телеграм-канала «Пьяный мастер»

При параллельном импорте алкоголя мелкими игроками возникают риски того, что наряду с продукцией известных фирм, ввезенной в Россию окольными путями, может появиться и контрафактная продукция, отметил специалист.

"Ее могут начать выдавать за параллельный импорт, а на самом деле она была произведена, например, где-то в гаражах города Мытищи. И если раньше проверить продукцию было достаточно легко, показав ее компании-поставщику, то теперь посылать особо некому", — подчеркнул собеседник Рамблера.

Осенью прошлого года Минпромторг одобрил импорт без разрешения правообладателя порядка продукции порядка 40 алкогольных брендов.

"Для всех очевидно, что за этим решением стояли крупные ретейлеры, поскольку для них известные бренды крайне важны. Для сетевых магазинов было важно сохранить ассортимент", — сказал Пузырев.

Присоединение к параллельному импорту алкоголя ведущих российских дистрибуторов, таких как Beluga Group и Luding Group, станет плюсом как для самих компаний, так и для потребителей, отметил эксперт.

"Для крупных российских компаний такие контракты - хорошая часть бизнеса. И для потребителей лучше, когда параллельным импортом занимаются ведущие фирмы, нежели десяток мелких. Потому что крупные компании, такие как Beluga Group, имеют отработанные схемы - знают и понимают, как привозить продукцию, и речь тут идет о достаточно больших партиях. Кроме того, у Beluga Group есть своя розница - большая сеть магазинов "ВинЛаб". А своя розница - это, прежде всего, снижение издержек, ты не должен платить ретейлерам за то, что они будут продавать товар. В этом плане есть гораздо больше пространства для ценового маневра - скидки, акции и так далее. С точки зрения потребителя это хорошо, поскольку алкоголь будут продавать без сумасшедшей наценки", — заключил эксперт.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на данные реестра Росаккредитации и источники на рынке сообщил о подключении ведущих российских дистрибуторов, таких как Beluga Group и Luding Group, к параллельному импорту алкоголя ушедших из России западных брендов.

Компании,Белуга Групп,Росаккредитация,Коммерсант,Минпромторг,
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