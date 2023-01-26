До весны 2022 года крупные транснациональные алкогольные компании продавали свой товар в Россию, действуя напрямую. В стране у них было свое юридическое лицо, свой офис с сотрудниками. Однако в марте-апреле прошлого года они перестали ввозить свой товар в Россию. Но это касалось действительно больших компаний. В то же мелкие компании подобных обязательств на себя не брали, поскольку на них гораздо меньше давит политическая составляющая процесса.



Алкогольный бизнес устроен так, что объемы продукции ввозятся с определенным запасом, чтобы на складах товар был в наличии. Поэтому в первые месяцы после отказа крупных брендов от работы в России с точки зрения потребителя ничего не изменилось, распродавались остатки. При сохранении объема потребления их хватало где-то на полгода. А к началу зимы запасы были исчерпаны. Крупным российским оптовикам и ретейлерам было понятно, что все к этому идет. Не дожидаясь того, как продукция закончится, они начали предпринимать определенные действия, такие как лоббирование введения параллельного импорта алкогольных напитков.

Денис Пузырев Эксперт алкогольного рынка, шеф-редактор телеграм-канала «Пьяный мастер»