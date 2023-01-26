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4 часа назад

IKEA отказалась от российской древесины

Илья Родин

Шведская мебельная компания IKEA была вынуждена отказаться от российской и белорусской древесины на фоне международной повестки, рассказал менеджер холдинга Inter IKEA Ульф Йоханссон. Он пояснил, что альтернативное сырье было найдено в Германии, Польше и Прибалтике, пишет «КоммерсантЪ».

IKEA отказалась от российской древесины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Йохансон уточнил, что до начала украинского конфликта Россия и Белоруссия занимали соответственно пятое и шестое места по объемам поставок для IKEA (6% и 5% от общего числа закупок).

По его словам, компании пришлось пересмотреть долгосрочную стратегию закупок древесины с акцентом на альтернативы российским поставщикам.

Напомним, что IKEA заявила об уходе из РФ и Белоруссии после начала военных действий на Украине.

IKEA сообщила, что хотела бы в начале 2023 года завершить продажу фабрик в России

В августе 2022 года представители холдинга рассказали о том, что компания продаст четыре российских предприятия в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

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