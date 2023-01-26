IKEA отказалась от российской древесины

Шведская мебельная компания IKEA была вынуждена отказаться от российской и белорусской древесины на фоне международной повестки, рассказал менеджер холдинга Inter IKEA Ульф Йоханссон. Он пояснил, что альтернативное сырье было найдено в Германии, Польше и Прибалтике, пишет «КоммерсантЪ».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Йохансон уточнил, что до начала украинского конфликта Россия и Белоруссия занимали соответственно пятое и шестое места по объемам поставок для IKEA (6% и 5% от общего числа закупок).

По его словам, компании пришлось пересмотреть долгосрочную стратегию закупок древесины с акцентом на альтернативы российским поставщикам.

Напомним, что IKEA заявила об уходе из РФ и Белоруссии после начала военных действий на Украине.