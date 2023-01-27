Подсчитаны убытки LVMH от продажи Sephora в России

Холдинг Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) потерял €210 млн из-за продажи сети магазинов косметики Sephora в России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на финансовую отчётность компании.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Выручка холдинга в 2022 году составила рекордные €79 млрд, что почти на четверть превышает показатели 2021 года. Чистая прибыль составила €14 млрд. Завершение деятельности в России не оказало существенного влияния на финансовые показатели, указано в отчёте.

Убытки, связанные с продажей Sephora менеджменту дочерней компании в России, составили €210 млн. Сделка завершена в октябре 2022 года. Основные потери вызваны обесцениваем активов после сделки, кроме того, компания продолжала выплачивать зарплату сотрудникам закрытых магазинов и оплачивала аренду до конца года.

В 2016 году LVMH выкупил российскую сеть «Иль де Ботэ» и включил её в состав Sephora. Первый магазин открыт в Москве в 2003 году, развитием бренда занималась «Алькор и Ко» (владелец сети «Л'Этуаль»), заключившая с LVMH договор франчайзинга. Товары марки Sephora продавались и в магазинах «Л'Этуаль».