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1 час назад

Reuters: Shell задумалась о выходе из бизнесов в трех странах

Лера Букина

Концерн Shell задумался о выходе из розничных предприятий по продаже электроэнергии в трех европейских странах. Речь идет о Великобритании, Германии и Нидерландах, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление фирмы.

Shell задумалась о выходе из бизнесов в трех странах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В настоящее время, как отмечается в публикации, такая возможность рассматривается руководством. Концерн сообщил, что начал стратегический обзор трех предприятий. Допускается, что на это может уйти не один месяц. Сроки принятия решения компания не раскрывает.

Автор отмечает, что в 2022 году поставщики энергии из стран Европы зафиксировали резкий рост оптовых цен. Так, фирма решила инвестировать в свой розничный бизнес в Великобритании по продаже электроэнергии около $1,5 млрд для того, чтобы он справился со ценовыми скачками.

Ранее сообщалось, что, согласно отчету Shell, в III квартале 2022 года компания перестала поставлять СПГ одной из российских компаний по долгосрочному контракту. Также стало известно о полном прекращении спотовых покупок российского СПГ.

В сентябре минувшего года появилась информация об отказе компании Shell принимать участие в новом операторе проекта по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2» — ООО «Сахалинская энергия».

Компании,Shell,
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