Стоимость Intel рухнула

Рыночная стоимость Intel снизилась примерно на 8 млрд долларов после того, как американский производитель процессоров опубликовал неутешительные финансовые результаты. Прибыль компании упала до многолетнего минимума.

А параллельно с этим компания пытается восстановить доминирующее положение Intel на рынке за счет расширения контрактного производства и строительства новых заводов в США и Европе.

"Чипы AMD Genoa и Bergamo (для центров обработки данных) имеют сильное преимущество в соотношении цены и производительности по сравнению с процессорами Intel Sapphire Rapids, что должно способствовать дальнейшему увеличению доли AMD", - сказал Мэтт Вегнер, аналитик YipitData.

По мнению других аналитиков, это ставит Intel в невыгодное положение даже тогда, когда рынок центров обработки данных достигнет дна, что ожидается во второй половине 2022 года, поскольку к тому времени компания потеряет еще больше доли.