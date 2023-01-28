Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
1 час назад

РКН проверит информацию об утечке данных в «Газпромбанк инвестиции»

Илья Родин

Сведения о возможной утечке данных клиентов компании «Газпромбанк инвестиции» проверят специалисты Роскомнадзора. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

РКН проверит информацию об утечке данных в «Газпромбанк инвестиции»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что накануне в интернете появилась информация о якобы попавших в открытый доступ данных 34 тыс. клиентов компании, а также исходные коды сервиса.

«Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании», - пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что соответствии с законодательством о персональных данных оператор своевременно уведомил Роскомнадзор об инциденте.

Напомним, что в пятницу, 27 января, представители «Газпромбанк инвестиции» опровергли информацию об утечке данных клиентов.

Компании,Роскомнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители