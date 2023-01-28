РКН проверит информацию об утечке данных в «Газпромбанк инвестиции»

Сведения о возможной утечке данных клиентов компании «Газпромбанк инвестиции» проверят специалисты Роскомнадзора. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Отмечается, что накануне в интернете появилась информация о якобы попавших в открытый доступ данных 34 тыс. клиентов компании, а также исходные коды сервиса.

«Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании», - пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что соответствии с законодательством о персональных данных оператор своевременно уведомил Роскомнадзор об инциденте.