Eni подписала соглашение об участии в разработке газовых месторождений в Ливии

Итальянская энергокомпания Eni подписала с ливийской госкомпанией Noc договор о разработке месторождений газа на территории Ливии. Об этом пишет газета Il Sole 24 Ore.

В публикации отметили, что по соглашению добыча газа должна начаться в 2026 году. При этом газ будет потребляться как самой Ливией, так и предназначаться для поставок в европейские страны.

По данным газеты, речь идет о крупнейшем за последние 23 года соглашении, заключенном в Ливии. По предварительным оценкам, инвестиции в проект составят $8 млрд.

25 января газета «Коммерсантъ» писала, что Италия решила расширить договоренности по поставкам газа со странами Северной Африки, в частности с Ливией, чтобы заместить топливо из России. Италия делает ставку на Ливию, где Eni и местная NOC собираются подписать контракт о добыче до 8,7 млрд кубометров в год на шельфе.