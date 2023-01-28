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1 час назад

Eni подписала соглашение об участии в разработке газовых месторождений в Ливии

Газета.Ruиещё 2

Итальянская энергокомпания Eni подписала с ливийской госкомпанией Noc договор о разработке месторождений газа на территории Ливии. Об этом пишет газета Il Sole 24 Ore.

Eni подписала соглашение об участии в разработке газовых месторождений в Ливии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В публикации отметили, что по соглашению добыча газа должна начаться в 2026 году. При этом газ будет потребляться как самой Ливией, так и предназначаться для поставок в европейские страны.

По данным газеты, речь идет о крупнейшем за последние 23 года соглашении, заключенном в Ливии. По предварительным оценкам, инвестиции в проект составят $8 млрд.

25 января газета «Коммерсантъ» писала, что Италия решила расширить договоренности по поставкам газа со странами Северной Африки, в частности с Ливией, чтобы заместить топливо из России. Италия делает ставку на Ливию, где Eni и местная NOC собираются подписать контракт о добыче до 8,7 млрд кубометров в год на шельфе.

До этого глава ведущей национальной нефтегазовой итальянской группы Eni Клаудио Дескалци назвал сроки полного отказа Италии от природного газа из России. По его словам, это произойдет зимой 2024-2025 года.

Компании,
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