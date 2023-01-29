Украина ввела санкции против ряда компании России и Белоруссии

Список из 182 предприятий и трех предпринимателей, против которых Киев ввел односторонние ограничения, опубликован на сайте президента Украины. Среди прочих в него вошли компании "Уралкалий" и "Беларуськалий", а также Белорусская железная дорога.

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В субботу вечером президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ввел в действие очередное решение Совета национальной безопасности и обороны об ограничительных мерах. В приложении к его указу перечислены "Щекиноазот", Московский коксогазовый завод, группа компаний "Титан", АО "Ярославский технический углерод имени В. Ю. Орлова", белорусское предприятие "Омск карбон Могилев" и Гомельский химический завод. Также в список попала Сибирская угольная энергетическая компания.

Кроме того, значительная часть перечисленных в новом списке российских и белорусских компаний занимаются лизингом, в частности, "Газпромбанк лизинг", "ПСБ лизинг", "ВТБ лизинг", "Юникредит лизинг", а также транспортировкой нефтепродуктов и других грузов, например, "Белинтертранс".

Ограничения ведены и против компании "Алтайвагон" и Рузаевского завода химического машиностроения. Также в списке оказались предприятие "Беллесэкспорт" Министерства лесного хозяйства Белоруссии и ОАО "Белгазпромбанк".