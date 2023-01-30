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1 час назад

В "Сибуре" рассказали о самых высоких мировых ценах за нефтехимию в Европе

ТАССиещё 1

Европа сейчас вынуждена платить самые высокие цены за нефтехимию в мире после введения санкций и ухода производителей из России. Об этом в интервью ТАСС рассказал член правления - исполнительный директор компании Сергей Комышан.

В "Сибуре" рассказали о самых высоких мировых ценах за нефтехимию в Европе
Фото: ТАССТАСС

"Российские производители вынуждены были уехать из Европы в Азию. Кто-то должен был нас в Европе заместить. Этот кто-то раньше не приезжал в Европу, потому что было менее выгодно. Чтобы ему стало выгодно, цены в Европе в среднем относительно других мировых цен должны были подрасти, что и случилось. В результате, сейчас европейские потребители нефтехимической продукции платят самые высокие цены по миру", - сказал он.

При этом европейские котировки не влияют на ситуацию на российском рынке нефтехимии, отметил топ-менеджер "Сибура".

Ранее гендиректор "Сибура" Михаил Карисалов заявлял, что Европе, которая фактически прекратила работу с РФ по линии поставок каучуков и полимеров, потребуются годы для замены российской нефтехимии.

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