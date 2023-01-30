В "Сибуре" рассказали о самых высоких мировых ценах за нефтехимию в Европе

"Российские производители вынуждены были уехать из Европы в Азию. Кто-то должен был нас в Европе заместить. Этот кто-то раньше не приезжал в Европу, потому что было менее выгодно. Чтобы ему стало выгодно, цены в Европе в среднем относительно других мировых цен должны были подрасти, что и случилось. В результате, сейчас европейские потребители нефтехимической продукции платят самые высокие цены по миру", - сказал он.