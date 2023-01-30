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2 часа назад

«Газпром» столкнулся с проблемами из-за российских турбин

Lenta.ruиещё 1

Строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Усть-Луге Ленинградской области, в равных долях принадлежащего «Газпрому» и «Русгаздобыче», столкнулось с проблемами из-за необходимости заменить в проекте японские турбины Mitsubishi Heavy Industries (MHI), которые компания в 2022 году продавать отказалась. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет «Коммерсантъ».

В качестве оборудования, которое можно поставить на завод, рассматриваются газовые турбины ГТД-110М производства Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех»). Окончательное решение не принято, переговоры ведутся. Однако уже понятно, что в случае положительного решения сроки запуска предприятия существенно задержатся.

MHI, помимо четырех турбин, должна была поставить десять компрессоров. Теперь их планируется заказать у «Казанькомпрессормаша». Вместе с тем, утверждают собеседники издания, в линейке завода устройств под ГТД-110М не существует, необходимо разработать более мощные компрессоры. Сколько времени займет этот процесс, не уточняется.

Ранее предполагалось, что первая линия завода заработает в конце 2024 года, вторая — 2025-м, а третья — спустя еще год. Однако санкции Евросоюза, введенные после начала спецоперации на Украине, заблокировали поставку ключевого оборудования для крупнотоннажного сжижения. Кроме того, отвечавшая за контракты немецкая Linde вышла из проекта.

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Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов считает, что изменение поставщиков оборудования приведет к значительным изменениям в проектной документации и необходимости новой государственной экспертизы. Только это обстоятельство задержит реализацию проекта на 12-15 месяцев.

Независимый эксперт Юрий Мельников напоминает, что одновальная турбина ГТД-110М не может считаться полноценной заменой двухвальной Н100 MHI (дает большую маневренность). Российская разработка предназначена для работы в составе электростанций, и применение ее для СПГ-предприятий возможно только теоретически, риски решения оценить трудно.

В «Ростехе» отказались комментировать переговоры по существу, но напомнили, что ГТД-110М является единственной отечественной турбиной большой мощности, аналогов у нее нет. Устройство прошло все испытания и готово к серийным поставкам, хотя примеров реального использования на рынке пока нет. Предыдущий образ турбины разрушился при испытаниях в 2018 году, однако 18 января компания сообщила, новый образец успешно испытан на Ивановских ПГУ «Интер РАО». С 2024 года ОДК хочет выпускать две турбины в год, причем первые устройства уже зарезервированы.

Ранее стало известно, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал активы компании Linde на сумму 35 миллиардов рублей за невыполнение обязательств по строительству газоперерабатывающего завода.

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