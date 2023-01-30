«Газпром» столкнулся с проблемами из-за российских турбин

Строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Усть-Луге Ленинградской области, в равных долях принадлежащего «Газпрому» и «Русгаздобыче», столкнулось с проблемами из-за необходимости заменить в проекте японские турбины Mitsubishi Heavy Industries (MHI), которые компания в 2022 году продавать отказалась. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет «Коммерсантъ».

В качестве оборудования, которое можно поставить на завод, рассматриваются газовые турбины ГТД-110М производства Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех»). Окончательное решение не принято, переговоры ведутся. Однако уже понятно, что в случае положительного решения сроки запуска предприятия существенно задержатся.

MHI, помимо четырех турбин, должна была поставить десять компрессоров. Теперь их планируется заказать у «Казанькомпрессормаша». Вместе с тем, утверждают собеседники издания, в линейке завода устройств под ГТД-110М не существует, необходимо разработать более мощные компрессоры. Сколько времени займет этот процесс, не уточняется.

Ранее предполагалось, что первая линия завода заработает в конце 2024 года, вторая — 2025-м, а третья — спустя еще год. Однако санкции Евросоюза, введенные после начала спецоперации на Украине, заблокировали поставку ключевого оборудования для крупнотоннажного сжижения. Кроме того, отвечавшая за контракты немецкая Linde вышла из проекта.

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов считает, что изменение поставщиков оборудования приведет к значительным изменениям в проектной документации и необходимости новой государственной экспертизы. Только это обстоятельство задержит реализацию проекта на 12-15 месяцев.

Независимый эксперт Юрий Мельников напоминает, что одновальная турбина ГТД-110М не может считаться полноценной заменой двухвальной Н100 MHI (дает большую маневренность). Российская разработка предназначена для работы в составе электростанций, и применение ее для СПГ-предприятий возможно только теоретически, риски решения оценить трудно.

В «Ростехе» отказались комментировать переговоры по существу, но напомнили, что ГТД-110М является единственной отечественной турбиной большой мощности, аналогов у нее нет. Устройство прошло все испытания и готово к серийным поставкам, хотя примеров реального использования на рынке пока нет. Предыдущий образ турбины разрушился при испытаниях в 2018 году, однако 18 января компания сообщила, новый образец успешно испытан на Ивановских ПГУ «Интер РАО». С 2024 года ОДК хочет выпускать две турбины в год, причем первые устройства уже зарезервированы.