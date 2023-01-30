Российская «дочка» Apple сменила гендиректора

Российская дочерняя компания американской Apple "Эппл рус" сменила генерального директора, им стал Александр Котилевский, следует из данных СПАРК.

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Смена генерального директора произошла 27 января 2023 года. Ранее эту должность с конца 2017 года занимал Виталий Морозько.

В открытом доступе информации о новом генеральном директоре не опубликовано. В 2019 году на сайте Роскомнадзора сообщалось, что Котилевский был назначен ответственным за процедуру обработки персональных данных клиентов компании в России. ТАСС направил соответствующий запрос в пресс-службу Apple.

Выручка от продаж ООО "Эппл рус" по итогам 2021 года составила 386 млрд рублей, что на 45% выше показателя 2020 года, следует из данных СПАРК.