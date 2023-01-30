Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
1 час назад

Российская "дочка" Apple сменила гендиректора

ТАССиещё 3

Российская дочерняя компания американской Apple "Эппл рус" сменила генерального директора, им стал Александр Котилевский, следует из данных СПАРК.

Российская «дочка» Apple сменила гендиректора
Фото: UnsplashUnsplash

Смена генерального директора произошла 27 января 2023 года. Ранее эту должность с конца 2017 года занимал Виталий Морозько.

В открытом доступе информации о новом генеральном директоре не опубликовано. В 2019 году на сайте Роскомнадзора сообщалось, что Котилевский был назначен ответственным за процедуру обработки персональных данных клиентов компании в России. ТАСС направил соответствующий запрос в пресс-службу Apple.

Выручка от продаж ООО "Эппл рус" по итогам 2021 года составила 386 млрд рублей, что на 45% выше показателя 2020 года, следует из данных СПАРК.

В марте 2022 года Apple сообщила об ограничении работы сервисов и прекращении продаж своей продукции в России через официальный сайт. На данный момент продукция компании поставляется в Россию путем параллельного импорта.

Компании,Виталий Морозько,Роскомнадзор,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители