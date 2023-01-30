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1 час назад

«Яндексу» грозит полумиллионный штраф за рекламу «Станции»

Sostav.ru

Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве (УФАС) признало ООО «Яндекс.Медиасервисы» нарушившим требования закона «О рекламе». Вопросы регулятора вызвал рекламный ролик, в котором цена «Яндекс Станции» по подписке была указана одна, а на сайте другая. Ведомство выдало компании предписание о прекращении нарушения законодательства и трансляции подобной рекламы. Ей грозит административный штраф до 500 тыс. руб. Об этом сообщается на сайте Московского УФАС.

«Яндексу» грозит полумиллионный штраф за рекламу «Станции»
Фото: Sostav.ruSostav.ru

В заявлении ведомства указано, что на рекламу «Станции» пожаловался житель Москвы. По его словам, из содержания ролика следует, что устройство можно приобрести по подписке за 569 руб. в месяц. Однако при клике на рекламу открывается страница сайта, на которой содержится информация о том, что «Станцию» по подписке можно купить за 799 руб. в месяц. При этом ценовое предложение актуально для пользователя с активной подпиской «Плюс».

В «Яндекс.Медиасервисы» пояснили, что реклама размещалась в рамках аренды устройства с подпиской «Плюс Мульти». Показ рекламы был настроен только на пользователей с активной подпиской «Устройство по подписке» или активной арендой устройства в подписке «Плюс Мульти» с предоставлением других устройств, а не «Станции» первого поколения. Однако заявитель представил видеозапись рекламы, которая доказала, что ценовые предложения отличаются друг от друга и актуальны для пользователей с активной подпиской «Плюс».

Ранее ФАС признала ненадлежащей рекламу сервиса онлайн-заказа лекарств «Еаптека», принадлежащего «Р-фарм» и Сберу, и наложила на компанию штраф.

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