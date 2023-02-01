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1 час назад

Сбер снизил ставку по потребкредитам до 4%

Газета.Ruиещё 1

Сбер объявил об улучшении условий потребительского кредитования. С 1 февраля в первый месяц ставка по кредиту на любые цели или по программе рефинансирования кредитов других банков составит 4% годовых вместо 4,5%, а со второго месяца - от 12,5%.

Сбер снизил ставку по потребкредитам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В банке уточняют, что условия доступны для кредитов от 300 тыс. рублей на срок более 1 года. Помимо этого клиенты с подпиской СберПрайм+ получают кешбэк в размере 1,5% от ставки по кредиту бонусами СберСпасибо. Он начисляется ежемесячно.

По словам директора дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергея Широкова, клиенты высоко оценили потребительский кредит со сниженной ставкой на первый месяц и возможность ежемесячно возвращать часть уплаченных процентов бонусами СберСпасибо.

«С момента появления такого предложения в ноябре прошлого года мы видим уверенный рост спроса на кредиты и уже вернули клиентам свыше 174 млн бонусами. Теперь мы сделали условия еще более выгодными», — сказал Широков.

Сниженная ставка, добавил он, позволит сократить первый платеж и общие выплаты по кредиту.

В сервисе СберБанк Онлайн «Кредитный потенциал» клиент может заранее узнать сумму, которую ему одобрят. Оформить кредит можно в несколько кликов, деньги приходят на карту через пару минут. Погасить кредит, в том числе досрочно, также можно дистанционно, отмечают в Сбере.

Компании,Сергей Широков,Сбербанк России,
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