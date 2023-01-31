На российский рынок может выйти новый экспортер одежды

На российский рынок могут зайти производители одежды из Индии. Об этом написало издание «Коммерсантъ».

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По прогнозам, Индия может увеличить продажи своих товаров в России на 5 миллиардов долларов в 2023 году, если заменит западные бренды, покинувшие российский рынок одежды.

В советские годы индийскую одежду продавали в крупных городах страны. Сейчас индийские производители могут вернуться на российский рынок.

Так, компания Northern India Trends уже начала процесс. На её фабриках отшивают такие зарубежные бренды как Urban Outfitters, Monoprix и Maje.

Качество индийских товаров не всегда соответствует требованиям российского рынка. Но в перспективе возможен пошив моделей дизайнеров России.