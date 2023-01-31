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2 часа назад

Производители одежды из Индии могут зайти на российский рынок

runews24.ru

На российский рынок могут зайти производители одежды из Индии. Об этом написало издание «Коммерсантъ».

На российский рынок может выйти новый экспортер одежды
Фото: ТАССТАСС

По прогнозам, Индия может увеличить продажи своих товаров в России на 5 миллиардов долларов в 2023 году, если заменит западные бренды, покинувшие российский рынок одежды.

В советские годы индийскую одежду продавали в крупных городах страны. Сейчас индийские производители могут вернуться на российский рынок.

Так, компания Northern India Trends уже начала процесс. На её фабриках отшивают такие зарубежные бренды как Urban Outfitters, Monoprix и Maje.

Качество индийских товаров не всегда соответствует требованиям российского рынка. Но в перспективе возможен пошив моделей дизайнеров России.

Раскрыты потери зарубежных компаний после ухода из России

После начала спецоперации индийские компании говорили о том, что готовы выйти на российский рынок одежды. Пока этому мешают проблемы с логистикой. Один из руководителей FIEO Аджая Сахая рассказал, что ищут пути доставки товаров в Россию через Турцию.

Компании,Коммерсант,
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