На российский рынок может выйти новый экспортер одежды

На российский рынок могут зайти производители одежды из Индии. Об этом написало издание «Коммерсантъ».
По прогнозам, Индия может увеличить продажи своих товаров в России на 5 миллиардов долларов в 2023 году, если заменит западные бренды, покинувшие российский рынок одежды.
В советские годы индийскую одежду продавали в крупных городах страны. Сейчас индийские производители могут вернуться на российский рынок.
Так, компания Northern India Trends уже начала процесс. На её фабриках отшивают такие зарубежные бренды как Urban Outfitters, Monoprix и Maje.
Качество индийских товаров не всегда соответствует требованиям российского рынка. Но в перспективе возможен пошив моделей дизайнеров России.
После начала спецоперации индийские компании говорили о том, что готовы выйти на российский рынок одежды. Пока этому мешают проблемы с логистикой. Один из руководителей FIEO Аджая Сахая рассказал, что ищут пути доставки товаров в Россию через Турцию.