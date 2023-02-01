«Газпром» увеличил транзит газа через Украину

Подача «Газпромом» газа для Европы через Украину 1 февраля выросла на 20%, до 29,4 млн кубометров.
Об этом сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной через ГИС «Суджа», — 29,4 млн куб. м на 1 февраля», — приводит его слова Интерфакс.
19 января Куприянов заявил, что подтверждённый украинской стороной объём поставок российского газа в Европу снизился на 23%.