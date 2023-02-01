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2 часа назад

Поставки «Газпрома» в Европу через Украину выросли на 20%

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Подача «Газпромом» газа для Европы через Украину 1 февраля выросла на 20%, до 29,4 млн кубометров.

«Газпром» увеличил транзит газа через Украину
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной через ГИС «Суджа», — 29,4 млн куб. м на 1 февраля», — приводит его слова Интерфакс.

19 января Куприянов заявил, что подтверждённый украинской стороной объём поставок российского газа в Европу снизился на 23%.

Компании,Сергей Куприянов,Газпром,
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