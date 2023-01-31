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1 час назад

Индийский бренд одежды может появиться на российском рынке

Лера Букина

Производитель и экспортер женской и детской одежды из Индии Northern India Trends (NITC) в скором времени может появиться на российском рынке. Компания уже формирует офис в столице, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на вакансию представителя индийской компании в РФ, опубликованную на портале Headhunter.

Индийский бренд одежды может появиться на российском рынке
Фото: ТАССТАСС

По словам руководителя департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Ольги Антоновой, NITC – крупнейший производитель и экспортер товаров в Индии.

Собственная розничная сеть у компании отсутствует. Фирма предоставляет производственные мощности для пошива коллекций для западных брендов. Среди таких марок - Maje, Monoprix, Urban Outfitters. Кроме того, компанией разрабатываются свои коллекции в сотрудничестве с европейскими дизайнерами. Антонова не ожидает, что в России сразу же начнут развивать точки продаж.

В компании «Ванчугов и партнеры» считают, что фирма запустит продажи небрендовой одежды. В CORE.XP полагают, что офис в Москве открывается в связи с планами отшивать на своих фабриках коллекции российских брендов.

Раскрыты потери зарубежных компаний после ухода из России

Согласно данным NF Group, в 2022 году на российский рынок пришли 11 международных брендов. Показатель на 27% ниже, чем в 2021-м.

Ранее руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP. Надежда Цветкова заявила ТАСС, что коллекцию одежды в новых магазинах Zara разработают специально для российского рынка. Она сообщила о привлечении к разработке специалистов из Inditex. Магазин будет абсолютно другим, уточнила собеседница агентства.

Компании,Надежда Цветкова,Ольга Антонова,Коммерсант,
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