Генпрокуратура РФ потребовала взыскать с Exxon почти ₽15,5 млрд

Правительство РФ разрешило передать 20% доли нового оператора "Сахалин-1" индийской ONGC Videsh Limited, а 30% японской Sakhalin Oil and Gas Development Co. Ltd. (Sodeco). Еще 20% в проекте принадлежит "Роснефти". Доля Exxon Neftegas - 30%, однако та заявила о выходе из проекта.