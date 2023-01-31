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3 часа назад

Генпрокуратура РФ потребовала у Exxon почти 15,5 млрд рублей по проекту "Сахалин-1"

ТАСС

Генеральная прокуратура РФ во вторник во время рассмотрения Южно-Сахалинским городским судом иска против Exxon Neftegas Limited (бывший оператор проекта "Сахалин-1", дочерняя компания ExxonMobil) попросила взыскать с компании около 15,5 млрд рублей задолженности по налогам и пени, сообщил корреспондент ТАСС из суда.

Генпрокуратура РФ потребовала взыскать с Exxon почти ₽15,5 млрд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У меня есть информация ФНС о том, что по состоянию на 30 января совокупная задолженность [компании] изменилась в связи с уточненными требованиями о задолженности. Прошу принять данные уточнения вместе с документами по уведомлению сторон", - сообщил представитель прокуратуры, заявляя о своем ходатайстве в суде.

Общая сумма взыскания на заседании не называлась. Как уточнили ТАСС участники слушаний, она составила 15 млрд 479 млн 95 тыс. 200 рублей с учетом пени.

Следующее слушание суд назначил на 28 февраля в 14:30 (06:30 мск).

Иск был подан 26 сентября 2022 года, когда компания еще являлась оператором проекта "Сахалин-1". Суть иска не оглашалась, комментарии не предоставлялись. В качестве третьих лиц к делу привлечены правительство Сахалинской области и областное управление Федеральной налоговой службы. Первое слушание состоялось в конце ноября прошлого года в Южно-Сахалинском городском суде.

Ранее РФ перевела в российскую юрисдикцию оператора проекта "Сахалин-1" - вместо Exxon Neftegaz им стало зарегистрированное в Южно-Сахалинске ООО "Сахалин-1", управляющей компанией оператора стала дочерняя структура "Роснефти" - "Сахалинморнефтегаз-шельф".

Правительство РФ разрешило передать 20% доли нового оператора "Сахалин-1" индийской ONGC Videsh Limited, а 30% японской Sakhalin Oil and Gas Development Co. Ltd. (Sodeco). Еще 20% в проекте принадлежит "Роснефти". Доля Exxon Neftegas - 30%, однако та заявила о выходе из проекта.

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