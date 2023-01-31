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3 часа назад

"Молдовагаз" спрогнозировал снижение цены газа из РФ в феврале до $1 054

ТАСС

Стоимость российского природного газа для Молдавии в феврале может снизиться с $1 230 до $1 054 за 1 тыс. куб. м. Об этом во вторник сообщил председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан.

В Молдавии спрогнозировали снижение цены газа из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В феврале предварительная закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности составит около 1 054 долларов за 1 тыс. куб. м", - написал он в Telegram-канале.

Чебан напомнил, что весь объем поступающего из РФ газа направляется потребителям левобережья Днестра, в том числе для производства электроэнергии для правого берега. Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил, что из-за дефицита топлива из РФ правобережная Молдавия будет обеспечиваться газом из сформированных ранее запасов, а также частично докупать необходимые объемы у европейских поставщиков.

С ноября 2021 года тарифы на газ в Молдавии выросли почти в семь раз. Так, бытовые потребители платят сегодня за газ 29 леев ($1,5 ) за кубометр. На фоне роста цен на газ и продукты питания в Молдавии начались массовые акции протеста оппозиции, которая добивается досрочных выборов.

Компании,Вадим Чебан,Андрей Спыну,Газпром,
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