В Молдавии спрогнозировали снижение цены газа из России

Стоимость российского природного газа для Молдавии в феврале может снизиться с $1 230 до $1 054 за 1 тыс. куб. м. Об этом во вторник сообщил председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан.

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"В феврале предварительная закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности составит около 1 054 долларов за 1 тыс. куб. м", - написал он в Telegram-канале.

Чебан напомнил, что весь объем поступающего из РФ газа направляется потребителям левобережья Днестра, в том числе для производства электроэнергии для правого берега. Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил, что из-за дефицита топлива из РФ правобережная Молдавия будет обеспечиваться газом из сформированных ранее запасов, а также частично докупать необходимые объемы у европейских поставщиков.