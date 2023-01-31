В январе транзит российского газа через Украину снизился до исторического минимума: Компанией «Газпром» было направлено менее 1 млрд кубометров природного топлива. Это следует из данных ежедневных объемов прокачки компании, передают «Ведомости».

В мае прошлого года украинская сторона решила отказаться от приема заявок на прокачку топлива через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» в Ростовской области. Топливо затем поставлялось на территорию Луганской области.

С того времени транзит осуществляют через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Это единственное направление, которое осталось, указано в публикации.

Сегодня власти Украины сообщили, что у государственной компании «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») появился доступ к прямым закупкам природного газа без участия частных посредников.

Осенью прошлого года компания «Газпром» сообщила, что на Украине оседает транзитный газ из России для Молдавии. Объем газа, который подается «Газпромом» на ГИС «Суджа» для транзита в Молдавию через украинскую территорию, выше физического объема, передаваемого на границе Украины с Молдавией.