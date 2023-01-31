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2 часа назад

Годовой оборот LVMH составил €79 миллиардов

Газета.Ru

Крупнейший в мире конгломерат предметов роскоши LVMH сообщил о годовом обороте в €79 млрд, что на 17% больше по сравнению с 2021 годом. Об этом пишет Vogue Business.

Годовой оборот LVMH составил €79 миллиардов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Продажи в четвертом квартале выросли на 9% и составили около €22,7 млрд., при этом в азиатском регионе они снизились на 8%, в США выросли на 9%, в Европе выросли на 28%, а в Японии — на 29%. В четвертом квартале подразделение моды и кожаных изделий выросло на 10% до €10 млрд.

Глава LVMH Бернар Арно сообщил, что годовой объем продаж Louis Vuitton превысил €20 млрд, а продажи Celine превзошли €2 млрд.

Он также заявил: «В отношении 2023 года я вполне уверен. Если подтвердится открытие Китая, начало будет очень сильным. Посмотрим, мы не можем гарантировать, что так будет продолжаться. И не можем гарантировать, что что-нибудь не произойдет. Два года назад мы не ожидали и украинского вопроса. Но если все будет продолжаться в том же духе, это будет отличный год».

На конференции присутствовали пятеро детей Арно. На вопрос одного из аналитиков о его плане преемственности передачи полномочий в компании, Арно уклонился от ответа и пошутил, что во Франции в настоящее время повышается пенсионный возраст.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что Moet Hennessy сменила руководство дочерней компании в России.

Компании,Бернар Арно,Louis Vuitton,
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