Сбербанк возглавил рейтинг лучших работодателей России

Сбербанк повторил свое достижение по итогам 2021 года и второй раз подряд возглавил рейтинг лучших работодателей России среди крупнейших компаний по версии HeadHunter.ru.

Фото: Пресс-служба Сбера Пресс-служба Сбера

"В 2022 году наша команда находилась в постоянном движении. Нужно было поддержать сотрудников, многие из них работали за двоих и даже за троих, переструктурировать команду и бизнес. Для примера: количество звонков, поступавших в наш колл-центр вдвое превышало значения, которые считались пиковыми ", - рассказала старший вице-президент, руководитель HR Сбербанка Наталья Дудина.

По ее словам, 2022 год позволил получить важную компетенцию, которую в Сбере определили как жизнестойкость.

"Для нас это способность держать удар, оставаться эффективными в стрессовой ситуации, находить силы и энергию и оставаться человечными. Когда я вижу, насколько наша команда жизнестойкая, это вдохновляет и придает сил. Так формируется желание делать свое дело и делать это хорошо", - отметила Н.Дудина.

По ее мнению, сегодня лучшие HR практики опираются на необходимость любой компании бороться за клиента. "Клиентоцентричность в конечном итоге должна быть во главе угла, и она же формирует политику компании по отношению к своим сотрудникам", - отметила Н.Дудина.