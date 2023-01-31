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1 час назад

Сбербанк возглавил рейтинг лучших работодателей России

Газета.Ru

Сбербанк повторил свое достижение по итогам 2021 года и второй раз подряд возглавил рейтинг лучших работодателей России среди крупнейших компаний по версии HeadHunter.ru.

Сбербанк возглавил рейтинг лучших работодателей России
Фото: Пресс-служба СбераПресс-служба Сбера

"В 2022 году наша команда находилась в постоянном движении. Нужно было поддержать сотрудников, многие из них работали за двоих и даже за троих, переструктурировать команду и бизнес. Для примера: количество звонков, поступавших в наш колл-центр вдвое превышало значения, которые считались пиковыми ", - рассказала старший вице-президент, руководитель HR Сбербанка Наталья Дудина.

По ее словам, 2022 год позволил получить важную компетенцию, которую в Сбере определили как жизнестойкость.

"Для нас это способность держать удар, оставаться эффективными в стрессовой ситуации, находить силы и энергию и оставаться человечными. Когда я вижу, насколько наша команда жизнестойкая, это вдохновляет и придает сил. Так формируется желание делать свое дело и делать это хорошо", - отметила Н.Дудина.

По ее мнению, сегодня лучшие HR практики опираются на необходимость любой компании бороться за клиента. "Клиентоцентричность в конечном итоге должна быть во главе угла, и она же формирует политику компании по отношению к своим сотрудникам", - отметила Н.Дудина.

В топ-5 рейтинга HeadHunter.ru вошли также Яндекс, Альфа-Банк, VK и Тинькофф. По данным HH, при составлении рейтинга, заявки на участие в котором подали почти 2 тыс. работодателей со всей РФ, оценивается несколько аспектов. В частности, производится оценка компании с точки зрения сотрудников и соискателей, а также измеряются уровень развития HR-процессов, которые практикуются компанией-участником рейтинга.

Компании,Альфа-банк,Сбербанк России,
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