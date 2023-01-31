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1 час назад

Мебель от поставщиков IKEA начали продавать в OBI

Lenta.ruиещё 1

В российских гипермаркетах торговой сети OBI начали продавать мебель об бывших поставщиков ушедшей из страны компании IKEA. В магазинах появились 98 товаров, похожих на продукцию шведского бренда, сообщает NEWS.ru.

Мебель от поставщиков IKEA начали продавать в OBI
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На сайте OBI был добавлен отдел, где можно найти соответствующую мебель. Сейчас для покупки доступны стеллажи, комоды, полки для обуви и контейнеры для хранения, а также детская мебель и вешалки. Продажи стартуют в феврале 2023 года, однако в некоторых торговых точках продукция появилась в конце 2022-го. Дивизиональный директор OBI Наталья Коротченко отметила, что сеть рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с новыми поставщиками и в дальнейшем планирует расширить ассортимент.

Коротченко подчеркнула, что продукция отличается от той, что продавалась в IKEA. Товарам поменяли название, некоторые из которых теперь привязаны к брендам поставщиков.

«OBI не может закупить точно такие же товары, какие продавались в IKEA, что объясняется некоторыми юридическими аспектами. Но мы постарались выбрать те модели мебели, которые максимально схожи с самыми популярными из "икеевского" ассортимента», — добавила директор.

По словам Коротченко, после появления новой продукции продажи сети увеличились. Расширение ассортимента ожидается весной 2023 года. В OBI можно будет приобрести лестницы-табуреты, стеклянную посуду, контейнеры, текстильные органайзеры и другие товары от поставщиков шведской компании.

В декабре сообщалось, что «Яндекс Маркет» начал продажу оставшейся в России продукции IKEA. Торговая площадка выкупила более 20 миллионов товаров шведского бренда. Мебель и другие изделия будут постепенно появляться в ассортименте маркетплейса.

Компании,Наталья Коротченко,Ikea,
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