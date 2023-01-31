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29 минут назад

UniCredit оценил убытки от российского бизнеса

Lenta.ru

Российский банк «ЮниКредит», подконтрольный итальянской UniCredit, оценил убытки от российского бизнеса. Он завершил 2022 год с убытком в размере 220 миллионов евро, следует из отчетности группы по МСФО, передает РБК. По состоянию на конец прошлого года, потери составляют 16,64 миллиарда рублей.

UniCredit оценил убытки от российского бизнеса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Операционные расходы российской «дочки» выросли на 2,7 процента, до 283 миллионов евро, а траты на резервирование — в 22,6 раза. В 2022 году расходы «ЮниКредита» на покрытие возможных потерь достигли 882 миллионов евро против 39 миллионов евро в 2021-м. Закономерно показатели «дочки» негативно отразились на головной компании: чистая прибыль группы по итогам года составила 5,25 миллиарда евро против возможных 5,45 миллиарда.

Ранее в январе стало известно, что иностранные банки, имеющие дочерние структуры в России, столкнулись с рядом проблем при продаже бизнеса в стране — представители 45 западных кредитных организаций заявили, что «застряли» в России, а их надежды на скорый выход из российских активов рухнули. Причиной стал подписанный президентом страны Владимиром Путиным указ о запрете заключения сделок без одобрения местных властей.

Еще осенью 2022-го Европейский центральный банк (ЕЦБ) подталкивал UniCredit к уходу из России. В самом банке отметили, что «привержены выходу из России упорядоченным и решительным образом». Глава UniCredit «исключил продажу акций местному олигарху». Банком проводились переговоры с потенциальными покупателями в КНР, Индии и Турции.

Компании,Владимир Путин,ЕЦБ,ЮниКредит Банк,
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