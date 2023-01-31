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4 часа назад

В России ответили на угрозу ЕС уничтожить отечественную авиацию

Lenta.ruиещё 5

Санкции Евросоюза (ЕС), введенные против России в ответ на спецоперацию на Украине, направлены на уничтожение отечественной авиации, однако власти этого не допустят.

В России ответили на угрозу ЕС уничтожить отечественную авиацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, на угрозы Запада в интервью РБК ответил глава Росавиации Александр Нерадько.

Авиаэксперт прокомментировал предложение ЕК отменить оплату за перелеты над Сибирью

В издании напомнили, что в марте 2022 года с подобным заявлением выступил руководитель генерального директората по мобильности и транспорту Еврокомиссии (ЕК) Хенрик Хололей, комментируя введенные в ответ на СВО ограничения.

«Да, было такое откровенное заявление высокопоставленного европейского чиновника, которое, видимо, он долго вынашивал, — отметил Нерадько. — Не получилось».

По словам главы ведомства, уничтожить российскую авиацию не удалось благодаря «своевременным и правильным» решениям властей и ключевых специалистов авиаотрасли.

Своей главной задачей в должности руководителя Росавиации Нерадько назвал «преодоление последствий санкций». Он также подчеркнул, что считает ближайшими партнерами российской авиации те страны и компании, которые не перестали летать в Россию.

«Не прекратили полеты 53 авиакомпании из 26 государств, и их количество увеличивается», — добавил он.

Ранее в январе сообщалось, что в Росавиации обсуждают возможность снятия всех ограничений по числу рейсов и доступным направлениям в города России для белорусской авиакомпании «Белавиа». Однако полеты между российскими городами или седьмая свобода неба (международные рейсы) пока не рассматриваются.

Компании,Александр Нерадько,Еврокомиссия,Росавиация,ЕС,
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