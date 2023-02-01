Названа причина сложностей в сфере авиаперевозок

В минтрансе ожидают, что в 2023 году авиакомпании перевезут 101 млн пассажиров, на 6 млн пассажиров больше, чем в 2022 году. Но прогноз этот умеренный. В прошлом году было перевезено 95 млн пассажиров, а это на 16% ниже показателей 2021 г.

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Пандемия COVID-19 ударила по всей авиации в мире. После снятия ограничений авиаперевозки в России начали быстро восстанавливаться. В сентябре в минтрансе еще рассчитывали выйти по итогам 2022 года на 100 млн авиапассажиров, но достичь показателя не удалось. Восстановление авиаотрасли сдержала сложная геополитическая обстановка. Пока по-прежнему закрыты 11 аэропортов в южной и центральной частях страны, существенно сокращена сеть зарубежных маршрутов, действуют ограничения по поставкам запчастей, ремонту, страхованию самолетов зарубежного производства.

Отрасль старается адаптироваться к новым условиям, авиакомпании перестраивают маршруты, говорит главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. Но негативные условия продолжают действовать, самым непредсказуемым фактором в этом году может стать поддержание летной годности воздушных судов.

Авиакомпаниям придется снижать издержки и опираться на внутренний туризм.