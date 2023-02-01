PepsiCo возобновит производство Pepsi в России под брендом Evervess. Возвращаться будет без всякого параллельного импорта. По сведениям телеграм-канала Mash, ингредиенты не меняли, вкус - тот же, только название другое. Хорошо хоть не "Злой Pepsi" (а могло бы получиться забавно - по аналогии с "Добрый Cola"). Выпускаться напиток будет в аналогичной по объему таре.

В марте это чудо поступит в продажу.

PepsiCo уже давно производит газировку под брендом с труднопроизносимым названием Evervess. Правда, в основном это тоники, которые сейчас разливают в фастфудах. Когда в прошлом году компания выпустила вкусы "Пленительный апельсин" и "Блэк роял", многим показалось, что это как раз на замену "Миринде" и, конечно, Pepsi. В случае с оранжевым напитком действительно оказалось так, а "Блэк роял", судя по отзывам, совсем не похож на Pepsi - больше напоминает "Байкал".

И уже, конечно, подоспели мемы. Например, про смену поколений: не "поколение Pepsi", а "поколение Evervess". И шутки про бармена, который сразу сможет понять, что вам уже хватит, если вы не сможете выговорить "ром-эвервесс" или, что еще страшнее, "виски-эвервесс".