Сбербанк запустил торговлю наличными дирхамами

"ОАЭ - с одной стороны, популярное туристическое направление для россиян, с другой, активно развиваются деловые связи с этой страной. Кроме того, в дирхамы можно инвестировать, ведь по динамике курса эта валюта похожа на доллар США. По мере роста спроса на услугу будет увеличиваться количество офисов, работающих с этой валютой. Также мы рассматриваем возможность запуска операций с дирхамами в безналичном виде", - отметил директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.