Сбербанк запустил торговлю наличными дирхамами

Сбербанк начал продавать наличные дирхамы ОАЭ в нескольких московских отделениях, следует из сообщения кредитной организации.
"В Сбербанке появилась возможность покупать и продавать наличные дирхамы - валюту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Сервис реализуется в тестовом режиме, чтобы понять востребованность такой услуги", - сообщили в банке в четверг.
Сейчас приобрести наличные дирхамы можно в пяти московских офисах Сбера. В Сбере подчеркнули, что если спрос на эту валюту окажется высоким, число отделений увеличится.
"ОАЭ - с одной стороны, популярное туристическое направление для россиян, с другой, активно развиваются деловые связи с этой страной. Кроме того, в дирхамы можно инвестировать, ведь по динамике курса эта валюта похожа на доллар США. По мере роста спроса на услугу будет увеличиваться количество офисов, работающих с этой валютой. Также мы рассматриваем возможность запуска операций с дирхамами в безналичном виде", - отметил директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.