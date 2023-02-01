Состояние богатейших россиян выросло более чем на $16 млрд

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $16,1 млрд с начала этого года, следует из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

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По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года глава и основной владелец "Лукойла" Вагит Алекперов заработал $2,5 млрд, его состояние увеличилось до $17,9 млрд, а состояние основного акционера "Северстали" Алексея Мордашова выросло на $1,54 млрд, до $20,2 млрд. Стоимость наличных активов обоих богатейших россиян основана на анализе дивидендов, инсайдерских операций, налогов и рыночной конъюнктуры. В то же время глава "Новатэка" Леонид Михельсон заработал $1,12 млрд, его состояние составляет $12,7 млрд (стоимость денежных вложений и личных активов миллиардера частично основана на сообщениях местных СМИ и цифрах, предоставленных его представителями прессы).

Вместе с тем состояние бывшего бенефициара "Еврохима" Андрея Мельниченко уменьшилось на $443 млн, до $12,7 млрд. После включения в санкционный список ЕС 9 марта Мельниченко вышел из совета директоров "Еврохима" и из числа бенефициаров компании.