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1 час назад

Bloomberg: состояние богатейших россиян с начала года выросло более чем на $16 млрд

ТАСС

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $16,1 млрд с начала этого года, следует из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

Состояние богатейших россиян выросло более чем на $16 млрд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года глава и основной владелец "Лукойла" Вагит Алекперов заработал $2,5 млрд, его состояние увеличилось до $17,9 млрд, а состояние основного акционера "Северстали" Алексея Мордашова выросло на $1,54 млрд, до $20,2 млрд. Стоимость наличных активов обоих богатейших россиян основана на анализе дивидендов, инсайдерских операций, налогов и рыночной конъюнктуры. В то же время глава "Новатэка" Леонид Михельсон заработал $1,12 млрд, его состояние составляет $12,7 млрд (стоимость денежных вложений и личных активов миллиардера частично основана на сообщениях местных СМИ и цифрах, предоставленных его представителями прессы).

Вместе с тем состояние бывшего бенефициара "Еврохима" Андрея Мельниченко уменьшилось на $443 млн, до $12,7 млрд. После включения в санкционный список ЕС 9 марта Мельниченко вышел из совета директоров "Еврохима" и из числа бенефициаров компании.

Информационное агентство с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.

Компании,Андрей Мельниченко,Вагит Алекперов,Леонид Михельсон,Алексей Мордашов,Еврохим,Новатэк,Лукойл,ЕС,
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