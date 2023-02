АФК «Система» купит российские отели у норвежской компании

Уточняется, что портфель активов Wenaas Hotel Russia AS включает шесть отелей в Санкт-Петербурге (Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya, Park Inn by Radisson Pulkovskaya, Park Inn by Radisson Nevsky, Radisson Blue Royal Hotel, Park Inn By Radisson Pulkovo, Olympia Garden Hotel), два - в Москве (Park Inn by Radisson Sheremetyevo, Radisson Blu Sheremetyevo Airport), по одному - в Мурманске (Park Inn by Radisson Murmansk) и в Екатеринбурге (Park Inn by Radisson Ekaterinburg).