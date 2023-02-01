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17 минут назад

Турецкая компания Havaş может прекратить обслуживать самолёты из России

RT на русскомиещё 6

Турецкая компания Havaş может прекратить обслуживать более 170 самолётов, преимущественно Boeing, из России в связи с санкциями США. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо главы Havaş Мете Эрны, которое было отправлено контрагентам 31 января.

Отмечается, что всего в перечне значится более 170 самолётов российских авиакомпаний, семь бортов из Белоруссии и четыре из Ирана.

По данным издания, преимущественно это самолёты Boeing, а также несколько воздушных судов Airbus.

Havaş занимается обслуживанием самолётов в аэропортах Стамбула, Анкары, Антальи и других.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что представители США оказывают давление на Турцию, чтобы она прекратила допускать прилёт и обслуживание рейсов российских авиакомпаний, которые используют самолёты американского производства.

Компании,Boeing,
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