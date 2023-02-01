Турецкая компания Havaş может прекратить обслуживать более 170 самолётов, преимущественно Boeing, из России в связи с санкциями США. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо главы Havaş Мете Эрны, которое было отправлено контрагентам 31 января.

Отмечается, что всего в перечне значится более 170 самолётов российских авиакомпаний, семь бортов из Белоруссии и четыре из Ирана.

По данным издания, преимущественно это самолёты Boeing, а также несколько воздушных судов Airbus.

Havaş занимается обслуживанием самолётов в аэропортах Стамбула, Анкары, Антальи и других.