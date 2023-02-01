В СБУ заявили о миллиардных хищениях в «Укрнафте» и «Укртатнафте»

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о разоблачении схем хищения 40 миллиардов гривен (около 76 миллиардов рублей) бывшим менеджментом «Укрнафты» и «Укртатнафты». Об этом сообщается на сайте службы.

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«Укрнафта» - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, а «Укртатнафта» - нефтеперерабатывающая.

В СБУ заявили о десяти эпизодах преступной деятельности в компаниях. Речь, в том числе, идет об отмывании денег, выводе крупных партий нефтепродуктов, уклонении от уплаты налогов, создании безнадежной задолженности заводов, обесценивающей их стоимость.

В СБУ подчеркнули, что в рамках расследования украинские спецслужбы провели обыски у фактических собственников и топ-менеджмента компаний.