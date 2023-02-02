В "Молдовагазе" признали наличие недопонимания с "Газпромом"

Глава "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Молдавия продолжает обсуждать с "Газпромом" объемы поставок газа и оплату, но между сторонами есть недопонимание. Об этом он сообщил телеканалу TV8.

По его словам, недопонимание связано в том числе с разногласиями по вопросу исторического долга и его аудита.

Ранее сообщалось, что поставки газа на Украину из стран ЕС в режиме виртуального реверса были протестированы через территорию Молдавии. Об этом сообщается на сайте молдавского газотранспортного оператора "Молдоватрансгаз". Также в компании уточнили, что новые поправки, внесенные в Таможенный кодекс Молдавии, позволяют перекачивать до 17 млн куб. м газа в сутки по Трансбалканскому газопроводу, а также по магистрали Яссы — Унгены. Также правительство Молдавии одобрило изменения в законодательстве, открывающие возможности компаниям пользоваться услугой виртуального реверса в точке соединения газотранспортной системы Молдавии и Украины.