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2 часа назад

Raiffeisen Bank допустил уход из России

Lenta.ru

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) рассматривает все возможные варианты будущего своей российской «дочки», Райффайзенбанка. В частности, банк допускает постепенный выход ее капитала. Об этом RBI сообщил в новом отчете «Предварительные итоги 2022 года».

Raiffeisen Bank допустил уход из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В документе указано, что необходимости в проведении рекапитализации нет, а кредитный портфель в России, как ожидается, в дальнейшем останется на текущем уровне.

Raiffeisen также сообщил, что по итогам 2022 года его чистая прибыль составила 3,8 миллиарда евро, при этом более половины принесла российская «дочка», которая заработала два миллиарда евро. Во втором квартале года Райффайзенбанк показал лучший квартальный результат с 2011 года, тогда прибыль после уплаты налогов достигла 523 миллионов евро.

В марте прошлого года RBI уже сообщал о возможном выходе из капитала российского банка. В мае группа сообщила, что разорвала отношения с рядом российских банков, за исключением Райффайзенбанка.

Российская «дочка» Raiffeisen Bank удвоила прибыль банка в 2022 году

В октябре президент России Владимир Путин запретил проводить сделки с долями недружественных нерезидентов без специального разрешения в 45 российских банках. В их числе оказался и Райффайзенбанк.

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