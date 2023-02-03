В Крыму национализировали имущество Ахметова и Коломойского

Депутаты Госсовета Крыма приняли постановление о национализации имущества иностранных граждан, в частности, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Арсения Яценюка. Всего в перечень включено около 500 объектов.
Об этом написал спикер Госсовета Владимир Константинов в Telegram-канале.
Также в перечень попало имущество 12 украинских банков и футбольного клуба «Динамо Киев».
Ранее сообщалось, что национализации подлежит имущество банков «Надра», «МТБ БАНК», «Укрсоцбанк», «Финансы и кредит», «Банк Форум» и прочих.