В Крыму национализировали имущество Ахметова и Коломойского

Депутаты Госсовета Крыма приняли постановление о национализации имущества иностранных граждан, в частности, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Арсения Яценюка. Всего в перечень включено около 500 объектов.

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Об этом написал спикер Госсовета Владимир Константинов в Telegram-канале.

Также в перечень попало имущество 12 украинских банков и футбольного клуба «Динамо Киев».