"Яндекс Маркет" начал продавать витамины и БАДы марки iHerb

На «Яндекс Маркете» появились в продаже витамины и биологически активные добавки торговой марки California Gold Nutrition бренда, принадлежащего ушедшей из России компании iHerb. Об этом сообщает агентство экономической информации «Прайм».
На маркетплейсе появился отдельный раздел, содержащий витамины для взрослых и детей, беременных женщин, а также для ухода за волосами, кожей и ряд других. Продавцом витаминов и БАДов собственной марки iHerb в карточках товаров указан сам Яндекс Маркет.
В пресс-службе «Яндекс Маркета» подтвердили информацию о старте продаж этих товаров напрямую от маркетплейса и заверили, что все представленные товары имеют свидетельства о государственной регистрации.
Представители сервиса для покупки товаров рассказали, что витамины и БАДы уже поступили на склад маркетплейса в Подмосковье, поэтому доставка для москвичей доступна в течение одного-двух дней.
«В ближайшее время товары поступят также на региональные склады, что позволит предложить покупателям быструю доставку и за пределами Москвы», — добавили в компании, уточнив, что «поставки витаминов и БАДов из-за рубежа организованы совместно с партнерами», за счет чего удалось обеспечить «привычную для пользователей маркетплейса скорость доставки».
Представители «Яндекс Маркета» подчеркнули, что благодаря тщательной проработке логистики на всех этапах и закупке больших объемов товаров компания может предложить покупателям выгодные цены на эти товары.
Кроме товаров бренда iHerb на маркетплейсе можно купить множество других витаминов, напомнили в Маркете.
«На фарм-категорию сейчас приходится несколько процентов товарооборотасегмента e-com «Яндекса». В ассортименте представлен широкий выбор витаминов и биологически активных добавок, в том числе российского производства. Для покупки на маркетплейсе доступны, например, большой выбор БАДов российского бренда «Эвалар», который демонстрирует самый интенсивный рост среди российских брендов в этой категории. Запуск продаж товаров собственных торговых марок iHerb сможет дополнительно простимулировать рост этой категории», — добавили в компании.
Напомним, в конце февраля 2022 года компания iHerb прекратила принимать заказы для отправки в Россию, на Украину, в Белоруссию и Молдавию, объяснив это логистическими проблемами.