"Яндекс Маркет" начал продавать витамины и БАДы марки iHerb

На «Яндекс Маркете» появились в продаже витамины и биологически активные добавки торговой марки California Gold Nutrition бренда, принадлежащего ушедшей из России компании iHerb. Об этом сообщает агентство экономической информации «Прайм».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На маркетплейсе появился отдельный раздел, содержащий витамины для взрослых и детей, беременных женщин, а также для ухода за волосами, кожей и ряд других. Продавцом витаминов и БАДов собственной марки iHerb в карточках товаров указан сам Яндекс Маркет.

Видео дня

В пресс-службе «Яндекс Маркета» подтвердили информацию о старте продаж этих товаров напрямую от маркетплейса и заверили, что все представленные товары имеют свидетельства о государственной регистрации.

Представители сервиса для покупки товаров рассказали, что витамины и БАДы уже поступили на склад маркетплейса в Подмосковье, поэтому доставка для москвичей доступна в течение одного-двух дней.

«В ближайшее время товары поступят также на региональные склады, что позволит предложить покупателям быструю доставку и за пределами Москвы», — добавили в компании, уточнив, что «поставки витаминов и БАДов из-за рубежа организованы совместно с партнерами», за счет чего удалось обеспечить «привычную для пользователей маркетплейса скорость доставки».

Представители «Яндекс Маркета» подчеркнули, что благодаря тщательной проработке логистики на всех этапах и закупке больших объемов товаров компания может предложить покупателям выгодные цены на эти товары.

Кроме товаров бренда iHerb на маркетплейсе можно купить множество других витаминов, напомнили в Маркете.

«На фарм-категорию сейчас приходится несколько процентов товарооборотасегмента e-com «Яндекса». В ассортименте представлен широкий выбор витаминов и биологически активных добавок, в том числе российского производства. Для покупки на маркетплейсе доступны, например, большой выбор БАДов российского бренда «Эвалар», который демонстрирует самый интенсивный рост среди российских брендов в этой категории. Запуск продаж товаров собственных торговых марок iHerb сможет дополнительно простимулировать рост этой категории», — добавили в компании.