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1 час назад

Большинство российских компаний заменили западное оборудование китайским

Lenta.ru

Большинство российских компаний (67 процентов) заменили импортные запчасти и оборудование из «недружественных стран» на китайские, пишет РБК со ссылкой на опрос предприятий, проведенный лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики им. Гайдара (ИЭП).

Большинство компаний в РФ перешли на китайское оборудование
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Некоторые компании (12 процентов) смогли наладить поставки из других дружественных стран — от Турции до Северной Кореи, другие отказались от использования исчезнувших товаров в своем производстве, а 22 процента продолжили получать подсанкционный импорт. Около 54 процентов перешли с западных комплектующих на российские.

По итогам прошедшего года товарооборот между Россией и Китаем продолжил расти, увеличившись на 29,3 процента в годовом выражении, до рекордных 190,27 миллиарда долларов.

За 2022 год Китай ввез в Россию товаров на 76,1 миллиарда долларов, что на 12,8 процента больше в годовом выражении. По итогам года Россия стала лидером по темпам роста товарооборота с КНР.

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