Большинство компаний в РФ перешли на китайское оборудование

Большинство российских компаний (67 процентов) заменили импортные запчасти и оборудование из «недружественных стран» на китайские, пишет РБК со ссылкой на опрос предприятий, проведенный лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики им. Гайдара (ИЭП).

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Некоторые компании (12 процентов) смогли наладить поставки из других дружественных стран — от Турции до Северной Кореи, другие отказались от использования исчезнувших товаров в своем производстве, а 22 процента продолжили получать подсанкционный импорт. Около 54 процентов перешли с западных комплектующих на российские.

По итогам прошедшего года товарооборот между Россией и Китаем продолжил расти, увеличившись на 29,3 процента в годовом выражении, до рекордных 190,27 миллиарда долларов.