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1 час назад

В России может появиться отечественный бренд пятизвездочных отелей

Лера Букина

Предприниматель и инвестор Сергей Бачин поделился с РБК планами на текущий год. Он сообщил о готовности создать бизнес по управлению гостиницами под собственными брендами.

В России появится отечественный бренд пятизвездочных отелей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На это подтолкнули санкции Запада, уточнил собеседник. Международные сети в 2022 году отказались от открытия новых отелей. Вместе с тем в настоящее время, как указал Бачин, на курорте Завидово строят несколько гостиниц,

которые изначально должны были работать под брендами группы Accor (включает Mövenpick, Novotel, Mercure, Ibis) и Rezidor Hotel Group (Radisson, Radisson Blu, Park Plaza).

По словам бизнесмена, новая компания - «Васта Отель Менеджмент» - приступит к развитию гостиниц под собственными брендами. Она будет предоставлять услуги по управлению отелями другим игрокам, добавил собеседник.

Речь идет о четырех отдельных брендах от трех до пяти звезд. Они будут носить названия «Эбеко», «Рябина», «Эрбелья» и «Васта».

Бачин отметил, что первые гостиницы под брендами «Рябина» и «Эрбелья» начнут функционировать в Завидово. Он пока не планирует строить пятизвездочные отели «Васта» - данный проект отложен до появления необходимости в его развитии. Так, по словам собеседника, его начнут развивать тогда, когда западные отельеры уйдут и пятизвездочные отели «окажутся бесхозными»

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила о значительном росте спроса на премиальный отдых на территории РФ в последние годы.

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