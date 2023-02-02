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25 минут назад

На европейского нефтяного гиганта подали в суд

Lenta.ruиещё 3

Более 11,3 тысячи жителей и 17 местных учреждений из нигерийской общины Огейл подали в Высокий суд Лондона на европейского нефтяного гиганта Shell за разливы нефти. Истцы требуют, чтобы компания возместила причиненный экологический ущерб и очистила загрязнения, сообщает юридическая фирма Leigh Day.

На европейского нефтяного гиганта подали в суд
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Из-за неоднократных разливов нефтепродуктов жители дельты реки Нигер потеряли возможность заниматься сельским хозяйством и рыболовством. Рассмотрение исков против Shell планируются на 2024 год. В африканской стране не впервые подают в суд на нефтяную компанию. В 2015 году привлечь Shell к отвественности захотела община Билле — более 2,3 тысячи жителей подали иски.

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В Shell заявили, что у общины нет права обязать компанию очистить загрязнения. Жители Огейл также не могут требовать компенсацию за разливы, так как многие из них произошли за пять лет до предъявления претензий. Кроме того, Shell не несет ответственность за разливы, произошедшие во время бункеровки и загрязнения, в которых виновна дочерняя компания SPDC, занимающаяся добычей нефти в Нигерии.

Ранее правозащитная организация Global Witness потребовала от США провести расследование в отношении Shell. Компанию подозревают в завышении показателей, связанных с принятием мер по решению проблемы климатического кризиса.

Компании,Shell,
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