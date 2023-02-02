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1 час назад

Производители сметаны в РФ оказались в «тотальной зависимости» от импорта

Лера Букина

Проблемы с упаковкой и оборудованием в России, которые были вызваны санкциями Запада, удалось решить. Вместе с тем производители сметаны оказались в «тотальной» зависимости от импорта ферментов, заявил РБК основатель сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга» Сергей Бачин.

Производство сметаны в России оказалось под угрозой
Фото: ТАССТАСС

Он считает, что это проблема стратегического уровня. По словам бизнесмена, в случае введения Европой ограничений на молочные закваски российский рынок лишится сметаны. Собеседник уточнил, что Россия будет «не в состоянии» ее производить. В первую очередь это касается биозаквасок, добавил он.

В стране сейчас нет фабрик для их массового производства, подчеркнул Бачин. Он указал на наличие экспериментальной биофабрики в Угличе и небольших лабораторий в РФ. Однако, по словам предпринимателя, они покрывают не больше 10%, а реально даже меньше от всего объема заквасок, которые требуются.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области производство молока в 2022 году возросло на 6,4% в сравнении с предыдущим годом. Региональным сельхозорганизациям удалось произвести порядка 83 тыс. т молока. Отмечалось, что в кормлении и содержании животных применяются современные технологии.

Также стало известно об открытии первой роботизированной молочной фермы в Арзамасе в Нижегородской области. Ее запустили на базе частного фермерского хозяйства. Сумма инвестиций оценивается в 54 млн рублей.

Компании,Сергей Бачин,
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