Shell договорилась с «Газпром нефтью» о продаже своей доли в Salym Petroleum Development

Британо-нидерландская Shell договорилась с «Газпром нефтью» о продаже своей доли 50% в совместном предприятии Salym Petroleum Development. Она подписала соответствующие документы, следует из отчета компании.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Завершение сделки требует одобрения со стороны профильных российских ведомств.

Shell обращает внимание на то, что в прошлом году она решила отстраниться от управления этого СП с «Газпром нефтью», вывести работников из совета директоров, а также обнулить цену актива. Фирма признала полное его обесценение в размере $233 млн.

После этого Salym Petroleum Development преобразовали в российское ООО «Салым Петролеум Девелопмент». Британо-нидерландская имела в нем 50% доли.

В документе говорится, что подписание документов о продаже доли произошло 22 декабря минувшего года.

Салым является крупнейшим геологоразведочным проектом в ХМАО. Извлекаемые запасы нефти категории С1+С2 по Салымской группе месторождений, которые утвердила Государственная комиссия по запасам РФ, достигают 140 млн тонн.