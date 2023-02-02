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37 минут назад

Shell договорилась с «Газпром нефтью» о продаже своей доли в Salym Petroleum Development

Лера Букина

Британо-нидерландская Shell договорилась с «Газпром нефтью» о продаже своей доли 50% в совместном предприятии Salym Petroleum Development. Она подписала соответствующие документы, следует из отчета компании.

Shell договорилась с «Газпром нефтью» о продаже своей доли в Salym Petroleum Development
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Завершение сделки требует одобрения со стороны профильных российских ведомств.

Shell обращает внимание на то, что в прошлом году она решила отстраниться от управления этого СП с «Газпром нефтью», вывести работников из совета директоров, а также обнулить цену актива. Фирма признала полное его обесценение в размере $233 млн.

После этого Salym Petroleum Development преобразовали в российское ООО «Салым Петролеум Девелопмент». Британо-нидерландская имела в нем 50% доли.

В документе говорится, что подписание документов о продаже доли произошло 22 декабря минувшего года.

Салым является крупнейшим геологоразведочным проектом в ХМАО. Извлекаемые запасы нефти категории С1+С2 по Салымской группе месторождений, которые утвердила Государственная комиссия по запасам РФ, достигают 140 млн тонн.

Ранее агентство Bloomberg сообщило об отказе Shell и ExxonMobil от найма танкеров, ранее перевозивших российскую нефть.

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