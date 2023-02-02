Российские банки повысили ставки по вкладам в юанях

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что в феврале этого года несколько российских банков повысили ставки по вкладам в китайских юанях. В частности, это сделали банк «Санкт-Петербург» , Газпромбанк и Альфа-банк . Повышение составило 0,5 – 1 процентный пункт.

Как пишет газета, сейчас максимальная ставка по вкладам в юанях держится на уровне почти 3% годовых. Помимо вышеперечисленных банков, вклады в юанях с примерно такими условиями предлагают Сбербанк, СДМ-банк, банки «Дом.РФ» и ВТБ. Еще в ноябре максимальная ставка по вкладам в юанях составляла 2% годовых. По информации финансового маркетплейса «Банки.ру», в целом ставки по вкладам в юанях на российском рынке сейчас находятся в диапазоне 0,01–2,63% годовых, но постепенно растут. Главный аналитик маркетплейса Богдан Зварич назвал китайские юани фактически единственной альтернативой «недружественным» долларам и евро.