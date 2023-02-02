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1 час назад

"Ъ" узнал, что российские банки в феврале повысили ставки по вкладам в юанях

Газета.Ru

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что в феврале этого года несколько российских банков повысили ставки по вкладам в китайских юанях. В частности, это сделали банк «Санкт-Петербург», Газпромбанк и Альфа-банк. Повышение составило 0,5 – 1 процентный пункт.

Российские банки повысили ставки по вкладам в юанях
Фото: Газета.ruГазета.ru

Как пишет газета, сейчас максимальная ставка по вкладам в юанях держится на уровне почти 3% годовых. Помимо вышеперечисленных банков, вклады в юанях с примерно такими условиями предлагают Сбербанк, СДМ-банк, банки «Дом.РФ» и ВТБ. Еще в ноябре максимальная ставка по вкладам в юанях составляла 2% годовых. По информации финансового маркетплейса «Банки.ру», в целом ставки по вкладам в юанях на российском рынке сейчас находятся в диапазоне 0,01–2,63% годовых, но постепенно растут. Главный аналитик маркетплейса Богдан Зварич назвал китайские юани фактически единственной альтернативой «недружественным» долларам и евро.

Тенденция по привлечению российскими банками клиентов вкладами в юанях наметилась к концу августа 2022 года.

28 августа старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков порекомендовал использовать юань в качестве инструмента хеджирования рисков. По его мнению, китайская валюта в настоящее время не является инструментом выбора для инвестиций.

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