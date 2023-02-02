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1 час назад

Производитель киргизского виски пообещал подарочную бутылку для Лаврова

Лера Букина

Представитель компании «Аю», выпускающей Kyrgyz Whiskey, Индира Малаялиева сообщила о готовности сосредоточиться на выпуске уникальной подарочной бутылки для главы МИД РФ Сергея Лаврова, передает РИА Новости.

Производитель киргизского виски пообещал подарочную бутылку для Лаврова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министр ранее заявил, что отдает предпочтение виски производства Киргизии. Этим он поделился в беседе с журналистами.

Малаялиева отметила, что признание главы МИД РФ – приятный для производителя сюрприз. По ее словам, данный напиток Лавров, вероятно, смог попробовать на одном из международных мероприятий. На них, как уточнила собеседница агентства, фирма часто представляет виски. Малаялиева также подчеркнула, что компания хотела бы подарить министру свою продукцию.

«Мы сейчас думаем, как это сделать. Возможно, выпустим уникальную подарочную бутылку. Сейчас у нас в продаже есть трехлетний и пятилетний виски, но в ближайшее время появится семилетний - его тоже обязательно презентуем господину Лаврову», - отметила собеседница.

Стоимость Kyrgyz Whiskey трехлетней выдержки в киргизских сетях розничной торговли стартует от $7 за бутылку объемом 0,75 мл., пятилетнего - от $10.

Ранее сообщалось, что, по данным Министерства финансов, минимальная стоимость пол-литровой бутылки алкоголя крепостью свыше 28% теперь достигает 375 руб. для бренди и других напитков из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного или вискового дистиллята и 517 руб. - для коньяка.

Компании,Сергей Лавров,МИД России,
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