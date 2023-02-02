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53 минуты назад

Business Insider: личное состояние Марка Цукерберга увеличилось за день на $12 млрд

Газета.Ru

Личное состояние главы Meta Марка Цукерберга увеличилось на $12 млрд за один день из-за роста акций компании на 21%.

Цукерберг обогатился после массовых увольнений сотрудников
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как сообщает Business Insider, оптимизм на рынке связан с сокращением расходов компании и увольнением множества сотрудников.

"Рост 2 февраля дополняет серию побед акций Meta, их прибыльность выросла до более чем 50% в этом году", - говорится в статье.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, личное состояние Цукерберга составляло $57,2 млрд, он находился на 21-м месте. Однако в начале 2022 года состояние Цукерберга составляло $125 млрд. Резкий спад связан с резким падением цены акций Meta, которые потеряли около двух третей своей стоимости в 2022 году после того, как соцсеть Facebook впервые сообщила о снижении ежедневного числа активных пользователей.

В ноябре 2022 года Цукерберг объявил о массовых увольнениях, затронувших около 13% его сотрудников, или более 11 тыс. человек. Он также осуществил другие меры по сокращению расходов. Meta планирует продолжить такую политику внутри корпорации и в 2023 году.

Компании,Марк Цукерберг,
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